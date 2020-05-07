Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая составили 567,3 млрд долларов против 569,8 млрд на 24 апреля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов уменьшился на 2,5 млрд долларов.

Снижение показателя за неделю на 0,4% произошло «в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации, частично скомпенсированных положительной переоценкой», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — марте этого года резервы выросли примерно на 9,1 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.