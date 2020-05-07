Падение реальных доходов россиян в 2020 году может составить от 8% до 12%. Об этом говорится в материале из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» от института «Центр развития» Высшей школы экономики.

Там отмечается, что если сравнить виды и размеры планирующейся и/или уже выделяемой фискальной поддержки в России и странах ОЭСР в связи с коронавирусом, то сразу заметны как минимум два отличия:

• выделяемая поддержка для работающих и безработных в России предполагается на уровне до 26—30% заработной платы по стране в среднем (12 130 рублей в месяц), за исключением Москвы, где максимальная выплата безработному составит до 22—25% (19 500 рублей), тогда как в странах ОЭСР поддержка зарплаты гарантируются на заметно более высоком уровне (от 50% до 90% заработной платы);

• все, кто работает, но не относится к работникам предприятий, не имеют достаточного уровня поддержки в России.

«Основываясь на результатах опросов, проведенных «Левада-Центром», «Ромир», Gallup International, ЦСР и другими… можно допустить, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере. Предположим также, что половина не будет получать зарплату совсем, а вторая половина будет получать 50% от прежнего заработка. В этом случае без мер поддержки доходы населения Российской Федерации составили бы во II квартале 11 852 млрд рублей, или 78,2% от их уровня во II квартале 2019 года. Меры поддержки повысят этот уровень на 2,2 процентного пункта. Готовящийся третий антикризисный пакет может оказать положительное влияние на ситуацию в сфере доходов населения и деятельности бизнеса», — пишут эксперты.

Они прогнозируют, что в целом за год падение реальных доходов может составить от 8% до 12%.



По мнению экономистов, в рамках нового антикризисного пакета и плана восстановления экономики, которые сейчас разрабатываются, целесообразно прежде всего усилить меры поддержки доходов населения — как напрямую, так и через предприятия. «В условиях длительного сохранения ограничений для сферы услуг и других пострадавших отраслей на стадии выхода из режима изоляции стоит концентрировать ресурсы на поддержке наиболее уязвимых форм предпринимательства (МСП, ИП, самозанятые), сохраняя также повышенные пособия по безработице», — отмечается в материале. В числе прочего авторы указывают на целесообразность дополнительного повышения для физических лиц лимитов по реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов.