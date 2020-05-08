Пик просрочки по кредитам придется на вторую половину 2020 года или начало 2021-го. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в пятницу.

По словам главы ЦБ, негативное влияние пандемии пока еще не просматривается по отчетности и просрочке по кредитам, во-первых, из-за большого объема реструктуризации, во-вторых, из-за послаблений для самих банков. При этом просрочка будет в дальнейшем расти, потому что послабления временны, указала Набиуллина.

«Пика просрочки мы ожидаем где-то во второй половине этого года, когда это будет уже видно; может быть, в начале следующего года. Пока просрочка увеличилась не сильно», — добавила глава ЦБ.



По мнению Набиуллиной, рост просрочки не окажет значимого влияния на капитал и устойчивость банков. «У банков есть запас капитала, есть буферы, которые по мере необходимости могут быть использованы, в том числе по потребительским кредитам около 500 миллиардов рублей накоплено… Плюс к этому у банков прибыль в прошлом году была значимой, и в начале этого года все эти средства могут использоваться для увеличения капитала», — отметила она.