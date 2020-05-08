Святослав Островский избран членом правления банка ВТБ. О соответствующем решении наблюдательного совета от 8 мая сообщили в банке, уточнив, что Островский войдет в состав исполнительного органа с даты согласования его кандидатуры Центробанком.

Островский будет отвечать за развитие ключевых направлений розничного бизнеса ВТБ под руководством зампреда банка Анатолия Печатникова.

Так, в статусе члена правления Островский будет курировать потребительское, ипотечное и автокредитование, сбережения, кредитные, дебетовые карты и счета, а также работу департаментов розничных продуктов и цифрового бизнеса, отвечающих за внедрение новых программ и сервисов для физлиц — клиентов ВТБ.

«В 2019 году мы начали масштабную цифровую трансформацию розничного бизнеса, стремясь увеличить до 50% долю онлайн-продаж по всем продуктам и до 100% — число сервисов, доступных клиентам дистанционно. Назначение Святослава Островского, который обладает большим опытом и отличными навыками в решении подобных задач, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности розничного бизнеса ВТБ», — прокомментировал кадровое решение банка Печатников.



Святослав Островский родился в 1979 году в Краснодарском крае. Имеет степень бакалавра в Bournemouth University и магистра в Middlesex University, получил МВА в London Business School. С 2003 по 2010 год работал в Ситибанке, затем в банке «Русский Стандарт» на позиции директора департамента банковского бизнеса в области новых технологий. После этого перешел в Сбербанк, где занимал должность вице-президента. В 2020 году начал работу в группе ВТБ.