Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 млрд рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы: спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое, на «Сельскую ипотеку» будет выделено еще 2 миллиарда рублей», — сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба вице-премьера.

В пресс-службе указали, что Минсельхоз РФ реализует программу комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

При этом 1 млрд рублей уже выделенных средств проекта позволяет выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тыс. семей, а площадь жилья достигает 1 млн квадратных метров.

Как отметила вице-премьер, выделение еще 2 млрд рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, площадь жилья достигнет 4 млн квадратных метров. Абрамченко подчеркнула, что реализация такой «живой» меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии.