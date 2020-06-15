Минкомсвязь планирует провести эксперимент по переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех» на базе разработок Сбербанка, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта постановления правительства. Так, на платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из проекта. Их операторами выступят Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС соответственно.

По мнению одного из источников, Сбербанк намерен фактически замкнуть на себе оказание финансовых услуг, страхования, услуг связи и других продуктов, которые есть в его экосистеме, во взаимодействии государства с гражданами и бизнесом. Эксперты оценивали объем этого рынка в несколько десятков миллиардов рублей в год. Ранее задействовать свои сервисы и разработки для платформы предлагали также ВТБ, «Ростелеком» и Почта России. Они также предлагают запускать «Гостех» на базе уже создающейся системы «Гособлако».

В Минкомсвязи подтвердили, что Сбербанк предоставляет для эксперимента свою платформу, подчеркнув, что это не потребует расходов из бюджета. Использование подобных решений должно повысить качество программного обеспечения в госуправлении и ускорить ввод госсервисов в эксплуатацию, ожидают в Минкомсвязи.

ВТБ, «Ростелеком» и Почта России готовы конкурировать со Сбербанком за «Гостех» На платформу планируется перевести госуслуги и информационные системы госорганов.

По мнению экспертов, идея использования единого набора сервисов для разработки государственных информационных систем (ГИС) сама по себе выглядит здравой: так можно существенно сократить время и расходы на разработку и обслуживание каждой новой системы. Если эксперимент по разработке «Гостеха» будет длиться полтора года, то бюджет разработки одной ГИС можно оценить в 1,8—2 млрд рублей, а всей платформы — в 4—6 млрд рублей, предполагают эксперты. В федеральном проекте «Цифровое государственное управление» средний бюджет аналогичных ГИС составляет около 6 млрд рублей на каждую. Реализацию подобного проекта сложно назвать профильной деятельностью для коммерческого банка, отмечают эксперты. Это может привести к созданию определенных преимуществ для Сбербанка с точки зрения конкуренции на рынке, особенно если данные его клиентов будут объединяться с данными информационных систем госорганов из платформы «Гостех».