Минкомсвязь планирует провести эксперимент по переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех» на базе разработок Сбербанка, пишет «Коммерсант». Это следует из проекта постановления правительства. Так, на платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из проекта. Их операторами выступят Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС соответственно.
По мнению одного из источников, Сбербанк намерен фактически замкнуть на себе оказание финансовых услуг, страхования, услуг связи и других продуктов, которые есть в его экосистеме, во взаимодействии государства с гражданами и бизнесом. Эксперты оценивали объем этого рынка в несколько десятков миллиардов рублей в год. Ранее задействовать свои сервисы и разработки для платформы предлагали также ВТБ, «Ростелеком» и Почта России. Они также предлагают запускать «Гостех» на базе уже создающейся системы «Гособлако».
В Минкомсвязи подтвердили, что Сбербанк предоставляет для эксперимента свою платформу, подчеркнув, что это не потребует расходов из бюджета. Использование подобных решений должно повысить качество программного обеспечения в госуправлении и ускорить ввод госсервисов в эксплуатацию, ожидают в Минкомсвязи.
На платформу планируется перевести госуслуги и информационные системы госорганов.
По мнению экспертов, идея использования единого набора сервисов для разработки государственных информационных систем (ГИС) сама по себе выглядит здравой: так можно существенно сократить время и расходы на разработку и обслуживание каждой новой системы. Если эксперимент по разработке «Гостеха» будет длиться полтора года, то бюджет разработки одной ГИС можно оценить в 1,8—2 млрд рублей, а всей платформы — в 4—6 млрд рублей, предполагают эксперты. В федеральном проекте «Цифровое государственное управление» средний бюджет аналогичных ГИС составляет около 6 млрд рублей на каждую. Реализацию подобного проекта сложно назвать профильной деятельностью для коммерческого банка, отмечают эксперты. Это может привести к созданию определенных преимуществ для Сбербанка с точки зрения конкуренции на рынке, особенно если данные его клиентов будут объединяться с данными информационных систем госорганов из платформы «Гостех».