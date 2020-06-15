В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму 20 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Беларусь 1».



Утверждается, что полотна, которые банк приобрел на аукционе Sotheby's в 2013 году, планировалось вывезти из страны по заниженной стоимости. Среди картин были упомянуты «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина.

Ранее белорусское телевидение сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармазова. Его обвинили в хищении в особо крупном размере.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более 4 млн долларов, а также ценные бумаги на сумму более 500 тыс. долларов. Были задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).