Газпромбанк и «Газпром», являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. Об этом российские компании сообщили в совместном заявлении.

«Газпромбанк» (АО) и ПАО «Газпром» как акционеры ОАО «Белгазпромбанк» заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в сообщении.



Указанные действия, по словам акционеров, совершены с грубым нарушением законодательства Белоруссии и договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

«Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», — добавили в российских компаниях.

Комитет госконтроля Белоруссии 11 июня сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Также было отмечено, что «в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы», экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела «процессуального статуса не имеет». Сам Бабарико, который участвует в избирательной кампании и претендует на пост президента, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер.

Исполняющим обязанности председателя правления Белгазпромбанка назначен Кирилл Бадей.

12 июня председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что департамент финансовых расследований КГК располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% его акций. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» владеет 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,098%.

