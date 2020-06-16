Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хоум Кредит Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватным уровнем запаса по капиталу при высокой способности к его генерации, адекватной позицией по ликвидности, приемлемым качеством активов и адекватным уровнем корпоративного управления. Также агентство отмечает умеренно высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формирует портфель ссуд физлиц (74% валовых активов на 1 мая 2020 года), среди которых порядка 60% приходится на кредиты наличными, 29% — на POS-кредиты, 11% — на кредитные карты.



Эксперты отмечают рост буфера абсорбции убытков с конца 2019 года (в среднем за период с 1 декабря 2019 года по 1 мая 2020-го капитал банка выдерживал полное обесценение до 12,9% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов против 8,6% за первое полугодие 2019-го) как за счет полученной прибыли, так и за счет вливаний в капитал путем размещения бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 200 млн долларов США.

