Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка Жилищного Финансирования на уровне «ruВ». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, «рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала, консервативной оценкой качества активов, слабой ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

«Изменение прогноза на «стабильный» обусловлено потенциальным ухудшением качества кредитного портфеля и давлением на капитал банка вследствие снижения реальных доходов населения и роста безработицы. При этом агентство принимает во внимание, что восстановление спроса на ипотеку (без учета программы господдержки) возможно к концу 2020 года, но ожидает его на уровне ниже 2019 года», — говорится в релизе.

АО «Банк БЖФ» специализируется на ипотечном кредитовании, сделках секьюритизации и предоставлении гарантий, напоминают в агентстве. Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском рынке и узкую специализацию. В структуре портфеля преобладает Московский регион, что, с одной стороны, оказывает поддержку рейтингу вследствие наибольшей покупательной способности населения, а с другой — несет определенные риски в текущих макроэкономических условиях, поскольку именно на данный регион пришлись наиболее продолжительные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Банк поддерживает приемлемые показатели достаточности собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0 на 1 мая 2020 года — 15,4%, Н1.2 составляет 10,3%); отмечается невысокая рентабельность при приемлемом уровне операционной эффективности. Агентство указывает на потенциальное ухудшение качества активов, которое может оказать давление на капитал банка. «Однако запланированная реструктуризация собственных средств путем конвертации субординированного кредита в акции окажет поддержку базовому и основному капиталу», — полагают аналитики.

Ссудный портфель (60% валовых активов) на 89% сформирован ипотечными кредитами физлицам, качество оценивается как невысокое (на 1 мая доля ссуд IV и V категорий качества составила около 20,9%).



Запас текущей ликвидности банка на начало мая оценивается как слабый и выдерживает досрочный отток примерно 4,1% привлеченных средств срочностью свыше одного месяца. Однако банк традиционно использует в качестве источников фондирования продажу пулов ипотечных кредитов и бридж-финансирование, при этом агентство обращает внимание на зависимость доступности данных инструментов от текущей конъюнктуры рынка. Ресурсная база банка характеризуется повышенной зависимостью от средств физлиц и умеренно высокой стоимостью их привлечения (средний базовый уровень доходности вкладов — 7,3% за I квартал текущего года).



Агентство позитивно оценивает опыт и компетенции топ-менеджмента БЖФ в ключевом сегменте. В банке принята стратегия развития на 2019—2021 годы, направленная на «амбициозный рост портфеля» с сохранением структуры инструментов фондирования. При этом в «Эксперт РА» полагают, что с учетом высокой неопределенности и консервативных ожиданий по темпам восстановления экономики ряд стратегических целей банка может быть не достигнут.