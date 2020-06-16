Объем промышленного производства в России за пять месяцев текущего года сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, свидетельствуют данные Росстата .

Отдельно в мае показатель упал на 9,6% по отношению к маю 2019-го и на 5,5% по отношению к апрелю этого года.



«Индекс промышленного производства составил в январе — мае 2020 года по сравнению с январем — маем 2019 года 97,6%; в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года — 90,4%, по сравнению с апрелем 2020 года — 94,5%», — указано в сообщении статистического ведомства.