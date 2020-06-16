Заявления на участие в программе субсидирования ставок по кредитам, выданным застройщикам, подали через единую информационную систему жилищного строительства 15 российских кредиторов. Об этом, как передает «ДОМ.РФ», сообщил генеральный директор организации Виталий Мутко на совещании с представителями регионов.

Меры поддержки строительной отрасли реализуются в соответствии с поручениями президента РФ. В частности, он поручил субсидировать процентную ставку по кредитам для застройщиков, которые сохранят занятость и завершат строительство по проектам, запланированным на 2020—2021 годы. «ДОМ.РФ» выступает оператором программы.

«Прием заявок для возмещения недополученных доходов кредиторов, которые возникли в мае 2020 года, завершился 15 июня. Эта дата была определена в письме Минстроя России. Сегодня мы уже можем подвести первые промежуточные итоги. Были получены заявки от 15 кредиторов, ставка может быть снижена по кредитам застройщиков по более чем 200 договорам. Запрашиваемая сумма возмещения за май текущего года может составить 487 миллионов рублей», — рассказал Мутко.



Кабмин получил заявки на 6 млрд рублей по программе субсидирования кредитов девелоперам Правительство выделило для этого из резервного фонда 12 млрд рублей.

Он напомнил, что решения о выделении средств на субсидии принимаются межведомственной комиссией. Программа предполагает снижение процентной ставки по кредитам, которые выдаются на реализацию проектов жилищного строительства, до размера ключевой ставки Банка России. При этом недополученные доходы кредиторов, то есть разница между ставкой, которая была по кредитному договору, и ключевой ставкой ЦБ, компенсируются из бюджета.