Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование компании «Главстрой-Регионы» для строительства жилого комплекса «Героев» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что кредитная линия открыта в размере 47,8 млрд рублей.

ЖК «Героев» будет построен в микрорайоне Железнодорожный. Строительство объекта началось в апреле 2020 года, ввод в эксплуатацию первого корпуса планируется во второй половине 2021 года, последнего — во II квартале 2029-го.

Новый ЖК будет состоять из 37 корпусов общей площадью 1,5 млн кв. м, включая 672 тыс. кв. м жилой площади. Проект предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе трех школ, пяти детских садов, двух поликлиник.



По словам генерального директора компании «ДОМ.РФ» (акционер Банка ДОМ.РФ) Виталия Мутко, в Московской области с применением счетов эскроу возводится более 3,148 млн кв. м жилья, в том числе Банк ДОМ.РФ предоставил финансирование для 795 тыс. кв. м на 82 млрд рублей. Всего в регионе возводится 10,675 млн кв. м жилья.