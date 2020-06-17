Майская динамика в промышленном производстве РФ соответствовала ранее озвученным прогнозам Министерства экономического развития. Об этом пишет МЭР в обзоре «О динамике промышленного производства. Июнь 2020 года» , уточняя, что было зафиксировано ожидаемое в условиях действующих ограничений падение в добыче полезных ископаемых (минус 13,5% год к году после минус 3,2% в апреле), с одной стороны, и восстановление выпуска в обрабатывающих отраслях (минус 7,2% против минус 10% год к году соответственно) — с другой.

В целом промышленное производство сократилось в мае 2020 года на 9,6% в годовом выражении против спада на 6,6% в апреле.

«Начало снятия ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, c середины мая способствовало улучшению динамики обрабатывающей промышленности», — указывают в МЭР.

Выпуск товаров первой необходимости продолжал устойчиво расти: производство пищевых продуктов увеличилось на 1,5% год к году (на 3,7% месяцем ранее), рост выпуска фармацевтической продукции ускорился до 22,4% (с 13,5% в апреле).

Росстат оценил масштабы сокращения промпроизводства в мае и за пять месяцев В мае показатель упал на 9,6% по отношению к маю 2019-го и на 5,5% по отношению к апрелю этого года.

Также существенно сократилось падение в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров не первой необходимости (непродовольственная розница). Так, выпуск легкой промышленности в мае был на 10% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года (после снижения на 23,1% в годовом выражении в апреле). Падение производства автотранспортных средств сократилось до 42,2% (с 60,2%). Ожидаемо отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в мае внесло сокращение выпуска нефтепродуктов (минус 4,1% после роста на 0,7% в годовом выражении месяцем ранее).



«Основной вклад в сокращение выпуска в добывающем комплексе внесло снижение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. После начала действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на 14,5% год к году. Сохранение слабого внешнего спроса обусловило снижение добычи естественного природного газа (минус 16,6%) и угля (минус 11,2%). Снижение объемов производства в отраслях добывающей промышленности сопровождалось падением производственной активности в смежных отраслях: предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых (минус 9,8%) и железнодорожных перевозках (по углю — минус 13,9% год к году в мае, по нефтяным грузам — минус 8,3%)», — отмечается в обзоре Минэкономразвития.