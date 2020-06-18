Возможность телефонного мошенничества с помощью подмены номеров Сбербанка устранена. Об этом заявил в ходе дистанционной пресс-конференции заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, в 2019 году мошеннические звонки с подменой номеров Сбербанка, в том числе номера 900, были, но в «небольших количествах».

«Мы совместно со всеми операторами связи провели соответствующую работу по запрету всех звонков, СМС-сообщений с телефонных номеров банка, включая номер 900. В результате возможность мошеннических звонков с помощью подмены номеров по Сбербанку была устранена», — подчеркнул Кузнецов.



«Мошеннические звонки с телефонного номера 900 или номеров телефона Сбербанка клиентам невозможны. Соответственно, банк вообще не фиксирует подобных случаев», — добавил зампред Сбербанка.