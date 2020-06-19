Средняя номинальная заработная плата сотрудников организаций РФ, начисленная в апреле 2020 года, составила 49 306 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1%. Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе — мае 2020 года.

По сравнению с мартом этого года показатель уменьшился на 3,5%, следует из материалов ведомства.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в январе — апреле текущего года равнялась 48 648 рублей, что на 6,7% выше показателя за аналогичный период 2019-го.



Реальная начисленная средняя зарплата в апреле снизилась на 2% к апрелю 2019-го и на 4,3% к марту 2020-го, при этом по итогам января — апреля зафиксирован рост на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.