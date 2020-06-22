Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,17% и составил 2 763,29 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,57% — до отметки 1 256,77 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,02%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,98%, «АЛРОСы» — на 0,03%, Сбербанка — на 0,91%.

Российский фондовый рынок перешел в консолидацию у уровней закрытия пятницы на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На рынке энергоносителей к вечеру наметился подъем, а ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удалось подняться выше 42,5 доллара за баррель. Динамика западных фондовых площадок не отличалась оптимизмом», — комментирует эксперт.

По его словам, сегодня российский рынок не смог найти в себе сил для направленного движения.

«Утром «медведи» предприняли попытку увести рынок ниже 2 750 пунктов, однако удержать индекс Мосбиржи ниже этой отметки не смогли. При этом для заметного роста также не нашлось поводов и сил. В результате рынок продолжает удерживать позиции выше 2 700 пунктов, пробой которого будет сигнализировать об ухудшении ситуации и росте вероятности развития нисходящего сценария. Пока же у индекса Мосбиржи остаются шансы на возобновление подъема», — замечает аналитик.