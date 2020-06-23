Промсвязьбанк запустил акцию «Будь в форме с ПСБ». Как уточняется в пресс-релизе финучреждения, акция предусматривает повышенный кешбэк в размере 5% при оплате кредитной картой товаров и услуг в категориях «красота», «одежда, обувь и аксессуары», «спорт и активный отдых».

Акция действует до 31 августа 2020 года. Воспользоваться предложением могут держатели кредитной карты «Двойной кэшбэк» и новые клиенты, оформившие эту карту.

«Со второй половины июня торговые сети и сервисные предприятия фиксируют оживление спроса и рост продаж», — указывает директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный, подчеркивая, что банк считает своей задачей «помочь клиентам вернуться к привычному образу жизни после нескольких месяцев самоизоляции».

В Промсвязьбанке поясняют, что акция «Будь в форме с ПСБ» расширяет программу лояльности по карте «Двойной кэшбэк». Дополнительно к списку категорий, предусмотренных акцией, держатели карты получают повышенный кешбэк в 5%, 7% и 10% за покупки в рамках трех базовых пакетов. Это пакет «Досуг» (рестораны, кино, такси/каршеринг), «Семья» (дом/ремонт, аптеки, общественный транспорт) и «Авто» (топливо на АЗС, техобслуживание и мойки, оплата штрафов ГИБДД в мобильном приложении банка). За покупки во всех остальных категориях начисляется кешбэк в 1%. Кроме того, ПСБ возвращает на счет клиента 1% при погашении задолженности по кредитной карте.



Условия одинаковы для онлайн- и офлайн-покупок. Для начисления баллов клиенту достаточно совершить по карте операции на 10 тыс. рублей в месяц.