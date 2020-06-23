Мягкая денежно-кредитная политика не приведет к инфляционной спирали и обесценению зарплат и сбережений, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме с отчетом регулятора за 2019 год, Набиуллина напомнила, что с июня прошлого года ключевая ставка опустилась с 7,75% до 4,5%. На заседании совета директоров ЦБ 19 июня ставка была снижена сразу на 100 б. п.

«Благодаря итогам прошлых лет и доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали. То есть мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%», — отметила Эльвира Набиуллина.