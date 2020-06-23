Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Руснарбанка до уровня «ruBBB», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Повышение рейтинга связано с покупкой 100% акций кредитной организации ПАО «Московский Кредитный Банк» что, по мнению агентства, обеспечивает поддержку Руснарбанку в случае необходимости, а также может способствовать укреплению конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе. Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен невысокими рыночными позициями, приемлемыми оценками достаточности капитала, адекватными оценками качества активов и гарантийного портфеля, комфортной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка, формирующий основную часть активов, представлен преимущественно кредитами физических лиц (41% валовых активов на 1 мая 2020 года). Комфортная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 мая 2020-го покрытие привлеченных средств без учета субординированных депозитов, до погашения которых остается не менее пяти лет, ликвидными активами (LAT) составило 55%).