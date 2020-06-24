Промсвязьбанк (ПСБ) запустил акцию для держателей дебетовых карт Mastercard «Твой кэшбэк», «Твой кэшбэк промо» и «В движении». Они смогут получить дополнительные бонусы по программе лояльности за покупки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До конца лета каждому клиенту, который получит карту банка и совершит в течение двух недель по ней покупку на сумму от 1 тысячи рублей, будет начислено на счет 300 кешбэк-баллов, эквивалентных такому же количеству рублей. Для новых индивидуальных зарплатных клиентов банка кешбэк в рамках акции составит 1 тысячу баллов», — говорится в релизе.

Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли в одно действие в мобильном банке. В рамках сезонной акции ПСБ начисляет дополнительные баллы за покупки по своим дебетовым картам — «Твой кэшбэк», «Твой кэшбэк промо» и «В движении». Повышенный кешбэк по ним начисляется в категориях, покупки по которым более двух месяцев были недоступны: кафе и рестораны, салоны красоты, театры и музеи, такси и каршеринг, спортклубы и бассейны.

Оформить заявку на карту можно на сайте банка, по телефону кол-центра, а получить — в отделении или с помощью курьерской доставки на дом.