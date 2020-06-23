Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,04% и составил 2 791,97 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,94% — до отметки 1 281,18 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,34%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,12%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 0,2%, «АЛРОСы» — на 0,56%, Сбербанка — на 0,53%.

Российский фондовый рынок смог продолжить позитивную динамику на улучшении внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 43,5 доллара за баррель, поясняет он. Также поддержку российскому рынку оказала динамика западных площадок, добавляет эксперт.

«Важным фактором поддержки спроса на рисковые активы в рамках сегодняшних торгов стала публикация предварительных индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в ведущих экономиках, которые оказались лучше ожиданий. Это подогрело ожидания более быстрых темпов восстановления мировой экономики и способствовало покупкам на рынке акций. В результате индекс Мосбиржи смог упрочить позиции и вплотную подойти к уровню 2 800 пунктов», — комментирует аналитик.

По его словам, для оживления восходящего тренда рынку необходимо переписывать локальные максимумы, то есть подниматься выше уровня 2 850 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением.

