Банк «Нейва» 24 июня полностью перешел на новую версию интернет-банка для бизнеса «Банк-Директ», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Обновленный «Банк-Директ» был впервые запущен еще в сентябре 2019 года, к десятилетнему юбилею банка «Нейва», и почти год дорабатывался и тестировался — наряду с ним клиентам была доступна и предыдущая версия сервиса, поддержку которой планируется со временем прекратить.

«Предпринимателям нужны от подобных сервисов четыре главные вещи: возможность стабильной работы на любых мобильных устройствах, простота использования, информативность и высокая скорость осуществления финансовых операций. Все это мы учитывали в новом «Банк-Директ», — рассказал председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин.



В частности, интерфейс обновленного интернет-банка для бизнеса хорошо адаптирован под любое разрешение экрана. Все самые нужные операции по управлению счетом (создание платежа, карты, депозиты и др.) вынесены на главную страницу и совершаются в один клик. Сюда же помещена единая лента операций по счету. История платежей получила ряд предустановленных фильтров, позволяющих быстро отсортировать операции, требующие особого внимания. Информация, не связанная с финансами, теперь размещена в отдельном блоке. Любое событие, связанное со счетом, например блокада, отображается специальной иконкой, кликнув на которую можно узнать подробности.