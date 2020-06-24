Затраты на еду среднестатистического российского домохозяйства составили в мае 23,9 тыс. рублей при общих тратах 57,6 тыс. Такие данные расчетов на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel приводит исследовательский холдинг «Ромир» , уточняя, что доля затрат на питание (Food Index) равнялась 42%, что является одним из самых высоких значений индекса.

«Согласно расчетам, в мае общие расходы среднестатистической российской семьи составили 57,6 тыс. рублей, что на 1,4% выше, чем в апреле, и на 13,5% ниже мая 2019 года. Расходы на продукты питания в мае оказались равны 23,9 тыс. рублей. Доля расходов на питание составила 42%, что является одним из самых высоких значений индекса. По сравнению с апрелем индекс сократился на 8,7%. При этом против прошлого года индекс растет на 32,9%», — отмечается в исследовании.



Предыдущее значение индекса было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер.



«Несмотря на положительную динамику, выражающуюся в снижении расходов на еду и росте совокупных расходов, индекс принял текущее значение (намного более высокое, чем в среднем по сезону) на фоне большей определенности покупателей: необходимости в закупке товаров на длительный срок в мае у покупателей уже не было. Это говорит о том, что сейчас влияние на индекс оказывают скорее структурные, чем временные факторы», — отмечается в исследовании.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие месяцы индекс будет корректироваться в сторону стабилизации, но возврата к прежним значениям не ожидается.

В холдинге «Ромир» подчеркивают, что доля затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Для интерпретации показателей Food Index «Ромир» предлагает использовать международные стандарты уровня жизни, утвержденные ООН на основе коэффициента Энгеля :