Ипотечные заемщики ВТБ пожаловались на предоставление им собственной программы банка вместо каникул в рамках господдержки, пишет «Коммерсант» . Так, по программе банка сроки кредитов удлиняются не на три-четыре месяца, а на три-четыре года, переплата достигает 2 млн рублей. Как отмечает издание, граждане пишут об этом на форуме Банки.ру. По телефону заемщики получают стандартную информацию, но график платежей, появляющийся после подключения услуги, отличается от этих условий. Так, у одного заемщика срок кредита вырос на три года, а размер — более чем на 1,5 млн рублей, у другого — на четыре года и 2,2 млн рублей.

Банк информирует, что от услуги нельзя отказаться после подключения, но в ряде случаев он все-таки проводил «исправительные мероприятия», по завершении которых услуга была аннулирована, а «график погашения восстановлен». В других отзывах ВТБ готов аннулировать услугу и вернуть заемщику старый график платежей при условии внесения средств за пропущенные в рамках программы месяцы. Как пояснили в пресс-службе ВТБ, на сайте банка размещена подробная информация об условиях каникул, в том числе по процедуре их отключения. Клиент может сделать предварительный расчет по изменению графика после применения каникул, обратившись в контакт-центр.

Крайне важно, чтобы требование заемщика о реструктуризации, адресованное кредитору, было корректно сформулировано, заемщикам настоятельно рекомендуется фиксировать собственные действия и в случае нарушения со стороны кредитора — обращаться за защитой своих прав, подчеркнули в ЦБ. Там отметили, что кредитор, как правило, уведомляет заемщика о предоставлении льготного периода в рамках собственных программ. Также регулятор отмечает, что при инициативном предложении банками льготных условий погашения задолженности от клиента также должно быть получено согласие на изменение первоначальных условий договора.

По словам экспертов, по кредитным каникулам законом предусмотрен упрощенный порядок оформления, однако для собственных программ реструктуризации никаких послаблений нет. Если договор или дополнительное соглашение не подписано, заемщик не ознакомился с документом и его положениями — действия банка неправомерны и их можно расценивать как нарушение закона «О потребительском кредите». Банк не может подменять один механизм другим без согласия клиента, отметили эксперты.