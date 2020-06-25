В июне был реализован отложенный спрос на живые деньги, пишут «Известия» , ссылаясь на банки. Традиционно повышенная активность по снятию наличных возникает после массовых разовых начислений: этой весной драйвером стала крупная досрочная выплата пенсий и пособий. К банкоматам вставали преимущественно пенсионеры, безработные и семьи с детьми. Так, спрос на наличные в банкоматах за три недели июня по сравнению с апрелем и маем вырос на 32—35% в Московском Кредитном Банке, на 30% — в Почта Банке, на 29% — в Новикомбанке, на 23% — в ВТБ, рассказали в кредитных организациях. В Промсвязьбанке тенденцию заметили раньше: в мае, когда закончилось действие лишь части ограничительных мер, объемы выдач в банкоматах выросли на треть. Тенденцию подтвердили также в Сбербанке, Райффайзенбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Банке ДОМ.РФ и Хоум Кредит Банке.



Популярность наличных платежей быстро возвращается, пишет «Коммерсант» . Московский Кредитный Банк и компания «Элекснет» проанализировали поведение граждан в части использования наличных. Согласно исследованию, объем ежедневного снятия наличных в банкоматах достиг январских показателей, но пока ниже февраля 2020 года на 16%. Так, в феврале по сравнению с январем объем снятия наличных вырос на 122%, в марте на фоне начала пандемии он увеличился еще на 8%. В апреле сокращение составило 44% к марту. Первая положительная динамика появилась уже в мае — рост на 2%. В июне объем снятия наличных увеличился уже на 36%.

В Альфа-Банке сообщили, что «в июне наблюдают рост количества операций в банкоматах на 18% по сравнению с маем и апрелем». В банке «Русский Стандарт» также отметили, что спрос на наличные восстанавливается, хотя и не быстро. В Райффайзенбанке с конца марта видят «устойчивое снижение спроса на операции по снятию наличных в банкоматах» и надеются, что «эти привычки останутся и после пандемии».

Несмотря на заинтересованность в снятии наличных, популярность банковских карт в июне 2020-го превышает показатели до карантина, отметили в крупнейших российских банках. Объем снимаемых денег в июне ниже, чем в феврале 2020 года, на 16%, посчитали в Московском Кредитном Банке. За последнюю неделю доля интернет-платежей по сравнению со средними показателями до пандемии выросла в 1,2 раза, оценили в Тинькофф Банке. Тренд перехода на безналичный оборот устойчив в последние несколько лет, а за время самоизоляции у населения успела выработаться привычка еще меньше использовать кеш, считают в ВТБ.

Оплата наличными для торговли выгоднее в силу себестоимости, даже несмотря на то, что ЦБ вынудил платежные системы снизить тарифы на интернет-эквайринг по некоторым областям до 1%, себестоимость обработки наличных составляет 0,2—0,5%, отметили в «Элекснет». В ЦБ заверили, что интерес пользователей к безналичным инструментам оплаты сохраняется, но регулятор не планирует ограничивать оборот наличных денег и отказываться от них.

ЦБ планирует разрешить переводы через кассы магазинов Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам экспертов, спрос на наличные восстанавливается из-за снятия ограничений и увеличения объемов услуг, за которые идет наличный расчет. Наличные предпочитают сами клиенты. Причин для этого не так мало: банкноты надежны и не зависят ни от каких устройств, их невозможно отследить, на операции с наличными нет никаких лимитов и т. д., отмечают эксперты.

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам За три месяца россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн рублей, что на 9,7% превышает объем снятия наличных с карт — 6,4 трлн.





Фото: Владимир Смирнов/ТАСС