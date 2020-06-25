Экспертный совет Госдумы по страхованию одобрил концепцию перевода оформления страховых выплат по обязательным видам в электронный формат, пишет «Коммерсант» . Законопроект об этом депутаты намерены внести на рассмотрение палаты уже осенью. Экспертный совет рассмотрел изменения в три закона об обязательном страховании: ответственности автомобилистов, владельцев опасных объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСГОП).

Согласно поправкам, потерпевшие смогут обратиться в компанию с заявлением о страховом случае в электронном виде, загрузив документы на сайте страховщика или через портал госуслуг. В сопроводительных материалах к поправкам отмечается, что электронные документы подделать будет затруднительно. Если у страховщика появится подозрение в корректировке представленных клиентами фото- и видеоматериалов, он будет вправе запросить дополнительные подтверждающие документы.

Согласно одной из поправок, организации и органы власти будут обязаны предоставлять страховщикам информацию по страховым случаям. Страховщики, в свою очередь, должны будут соблюдать режим ее защиты. Поправки предполагают поэтапное внедрение изменений. В части ОСГОП и ОПО — уже через год после принятия закона, ОСАГО — через два года. Дистанционное оформление убытков уже ограниченно применяется в системе «европротокол» с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Также электронное оформление выплат предполагается лишь как альтернатива бумажному.

По словам представителей страховых компаний, дистанционное урегулирование — это хорошо и удобно для клиента, но, анонсируя такие технологии, рынок и государство должны быть к ним готовы с технической точки зрения. Должна быть готова и нормативная база. Также с учетом существования баз ГИБДД и страховщиков при объединении этих ресурсов для вычисления мошенников будет меньше возможностей для злоупотреблений. Надо максимально упрощать контакты компании с клиентами, но не во всех случаях можно доверять фото- и видеосъемке, отметили страховщики.





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