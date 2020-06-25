Во время пандемии коронавирусной инфекции 7,2 млн человек в Москве получили поддержку от города на сумму 28,2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на сайте столичных властей.

«Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей. Такую поддержку получили более 2 миллионов человек — 16% москвичей. В их числе жители в возрасте старше 65 лет и хронические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет», — отметил заммэра.

Еще 1,5 млн москвичей получили поддержку в натуральной форме. Из бюджета на это выделено 3,7 млрд рублей.

«Учащиеся были обеспечены продуктовыми наборами, а для москвичей из групп риска в период самоизоляции была организована доставка лекарств, продуктов, а также другая адресная социальная помощь», — уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Кроме того, 3,5 млн владельцев квартир освобождены от взносов на капремонт за II квартал. В денежном выражении объем такой поддержки составляет 11,1 млрд рублей.

Также на 40—60% увеличены зарплаты 42,7 тыс. медицинских работников — на эти цели город выделил 3,2 млрд рублей.

Владимир Ефимов подчеркнул, что, вводя дополнительные меры поддержки, город сохранил все существующие льготы и соцвыплаты. В 2020 году на эти цели предусмотрено более 495 млрд рублей.



«Это единовременные и ежемесячные выплаты, бесплатное питание для детей в школах и детских садах, финансирование покупки школьной формы, льготные путевки на отдых и многое другое. Поддержку от города в различной форме получают более 4,5 миллиона москвичей: многодетные семьи, инвалиды, сироты, участники войн, ветераны, малообеспеченные семьи и другие категории социально незащищенных граждан. Кроме того, 52 категории москвичей имеют право на льготы и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на которые в этом году предусмотрено 47,4 миллиарда рублей. Все эти выплаты обязательно будут сохранены», — отметил заместитель мэра.

