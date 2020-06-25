АКРА подтвердило кредитный рейтинг Киви Банка на уровне «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза финучреждения.

«Подтверждение кредитного рейтинга Киви Банк (АО) на уровне «BBB+(RU)» со «стабильным» прогнозом обусловлено мнением АКРА, что сворачивание определенных бизнес-проектов на фоне сложной операционной среды не меняет фундаментальной кредитоспособности банка относительно прочих рейтингуемых банков в стране. Киви Банк продолжит занимать уверенные позиции в сегменте платежных сервисов, фокусируясь на конкретных пакетных решениях и предложениях для различных целевых аудиторий пользователей. При этом мы ожидаем сохранения текущей относительно консервативной политики по управлению кредитными рисками и рисками ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, сильная достаточность капитала определяется высокой прибыльностью бизнеса (средняя рентабельность капитала за последние три года была на уровне 40%) на фоне относительно комфортного уровня норматива Н1.2 — 11% по состоянию на начало мая 2020 года.



Киви Банк продолжит придерживаться политики удержания кредитных рисков на своем балансе на низком уровне. Существенное сокращение кредитного портфеля отчасти компенсируется планами по росту портфеля гарантий, заключили в АКРА.

