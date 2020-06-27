Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Мое дело» в интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал», говорится в релизе финучреждения.



«Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Теперь клиентам банка — компаниям малого и среднего бизнеса вести бухгалтерский учет стало проще и удобнее. Интуитивно понятный интерфейс, умные подсказки и автоматическая проверка данных позволят предпринимателю самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков. Интеграция обеспечит автоматическую загрузку выписок по расчетному счету и отправку платежных поручений в «клиент — банк» в одной системе без переключения между вкладками», — сказано в сообщении.

Сервис подготовит пользователям персональный налоговый календарь с напоминаниями о сроках подачи документов в ФНС и уплаты налогов. Отчетность формируется в несколько кликов, подписывается «облачной» электронной подписью и отправляется электронно по защищенному SSL-каналу, уточнили в банке.