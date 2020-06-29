Банки планируют предоставить клиентам новые продукты, которые можно оформить с использованием сведений, внесенных на сайт госуслуг, пишут «Известия» . Об этом заявили в восьми банках из топ-30. В ближайших планах — сервис по увеличению лимита по кредитным картам: клиент сможет оставить заявку, дав согласие на использование сведений из сайта «Госуслуги». Так он подтвердит свои доходы через Пенсионный фонд России (ПФР). Также планируется интегрировать функционал с мобильным приложением и предоставлять клиентам возможность заказывать банковские продукты со смартфона, авторизировавшись на портале госуслуг.

Планируется также запустить сервис для сопровождения текущих клиентов, обновления паспортных данных, сведений для мониторинга платежеспособности, сообщили в кредитных организациях. Клиентам не потребуется идти в офис, чтобы уведомить банк о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства. В перспективе любые банковские продукты могут предоставляться с помощью авторизации клиентов через «Госуслуги», предположили представители банков.

Сейчас с помощью портала можно подать заявку только на кредитные продукты в десяти банках и одной страховой компании, а на стадии подключения к проекту находятся еще четыре кредитные организации и два страховщика, сообщили в ЦБ. Таким образом, уже можно подать заявку на потребкредиты в банках. В Сбербанке с помощью данных из «Госуслуг» уже можно подать заявку на ипотеку, рассказали в кредитной организации. В ВТБ сообщили, что клиенты могут так предоставить данные для оформления займа, получения кредитной карты и рефинансирования имеющейся ссуды.

Если человек уже выступает клиентом банка, сервис которого выбрал, после заполнения заявки ему остается только завизировать договор — онлайн с помощью электронной подписи или поставив ее на бланке в одном из офисов, пояснила гендиректор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова. Клиенту, который в банке ранее не обслуживался, нужно будет пройти идентификацию либо удаленно через единую биометрическую систему, либо лично в офисе банка с паспортом.

Проект освобождает граждан от сбора документов из разных ведомств для предоставления в финорганизацию, подчеркнули в ЦБ. Кроме того, сокращается время заполнения заявки, при этом исключаются ошибки. Банки и страховые компании благодаря этому сервису могут получать необходимые сведения о клиенте из доверенных государственных источников в режиме «одного окна», отметили в Банке России.