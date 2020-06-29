Дальневосточный Банк предлагает клиентам новые дебетовые карты Visa Infinite.

Карта предусматривает начисление кешбэка в размере 3%. Вознаграждение начисляется при совершении клиентом в течение отчетного периода операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму от 10 тыс. рублей. Максимальная сумма кешбэка — 15 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 3% годовых.

Выпуск карты стоит 5 тыс. рублей, комиссия не взимается, если остаток по всем счетам клиента не менее 3 млн рублей на дату взимания комиссии. Стоимость обслуживания составляет 2 990 рублей ежемесячно, комиссия не взимается при выполнении одного из условий: оплата покупок и услуг картой на сумму более 100 тыс. рублей за календарный месяц или среднедневного остатка по всем счетам клиента не менее 3 млн рублей в течение всего календарного месяца или зачисления на счет держателя карты заработной платы в размере не менее 300 тыс. рублей.

При снятии клиентом наличных в валюте счета в устройствах банка комиссия не взимается; при снятии средств в валюте, отличной от валюты счета, она составит 1%. В сторонних банкоматах снятие наличных бесплатно. Стоимость снятия наличных в ПВН сторонних банков — 1%, минимум 150 рублей.

«Валюта счета банковской карты — рубли, доллары США или евро. Держателям карт предоставляются услуга «Консьерж-служба» и Priority Pass», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.