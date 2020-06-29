Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в три с половиной раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы Кабмина, резкого роста безработицы удалось избежать.
«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в три с половиной раза», — сказал председатель правительства на совещании о ситуации на рынке труда.
«Судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», — констатировал Мишустин.
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По словам Путина, сейчас поддержку от служб занятости получают свыше 2,5 млн человек, тогда как на начало апреля их число составляло 720 тыс.