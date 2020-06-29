Чистая величина сокращений в период карантина составила 680 тыс. человек. Такие данные представил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве о ситуации на рынке труда, сообщается на сайте Кабмина.

«У нас с 1 апреля более 2 миллионов безработных встало на учет в службах занятости. Из них только треть — это те люди, которые были сокращены в отраслях экономики. Иными словами, где-то 680 тысяч человек — разница между теми, кого взяли на работу и кого сократили», — отметил он.

«На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, — это в целом неплохой результат», — подчеркнул министр.

Четверть от общего числа безработных потеряли работу в пандемию Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил, что стабилизация ситуации на рынке труда в России ожидается в IV квартале 2020 года.

«Поэтому та программа, которая реализовывалась последние месяцы… Наверное, никто не назовет ее достаточной. Мы много общались с предпринимателями. Любой набор мер — так или иначе, скажут, где-то недостаточен, кому-то еще надо помочь. Но в то же время по цифрам мы видим, что эти меры были эффективными», — сказал Решетников.

«Эти меры, как правило, носят длительный характер. Они не заканчиваются ни в мае, ни в июне. У нас и «ФОТ под 0%», и «ФОТ 2.0» действуют, особенно «ФОТ 2.0», до 1 марта 2021 года. И это очень важно. Соответственно, мы рассчитываем, что это тоже позволит стабилизировать занятость», — отметил глава МЭР.

«Плюс к этому у нас в общенациональном плане восстановления экономики очень большой блок посвящен структурной поддержке рынка труда, — напомнил министр. — Имеется в виду переобучение безработных, имеются в виду дистанционные формы занятости — там десятки мер на это направлены. Помимо общего восстановления экономики».



«Исходя из всего этого пакета мер, я уверен, я рассчитываю, что мы выполним задачу, которую президент поставил, и в 2021 году вернемся на тот уровень занятости, который у нас был в 2019 году», — заключил глава МЭР.