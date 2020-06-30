Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,34% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 777,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,82% и равнялся 1 249,97 пункта.

Российский рынок акций остается в боковике, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Сегодня он не ждет изменения тенденции.

«По-прежнему основным фактором, препятствующим росту биржевых индексов, является плохая ситуация с распространением коронавируса в мире. В любой момент можно ожидать резкого обвала, как мы это наблюдали неоднократно за последние недели. Впрочем, просадки откупаются довольно быстро. Пока же инвесторы тешат себя иллюзией, что увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания вызвано во многом ростом тестирования на вирус», — комментирует эксперт.