Средний размер выданных ипотечных кредитов в мае 2020 года вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,47 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний чек ипотечного кредита в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактически остался без изменений, увеличившись всего на 1,2% (в мае 2019 года — 2,45 млн рублей).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 709 баллов.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,08 млн рублей), Московской области (4,04 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,26 млн рублей), Приморском крае (3,26 млн рублей), Ленинградской области (2,99 млн рублей).

Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов оказалась разнонаправленной. Так, в мае по сравнению с апрелем текущего года лидером роста среднего чека оказался Краснодарский край (+32,4%). Среди регионов с наиболее выросшим средним размером ипотечного кредита также были отмечены Вологодская область (+14,5%), Санкт-Петербург (+6,5%), Новосибирская (+5,3%) и Ленинградская (+4,8%) области. В ряде регионов средний чек продолжил сокращаться в том числе в Москве (-4,6%), Ростовской области (-4,6%), Ставропольском крае (-4,5%), а также в Самарской (-4,2%) и Оренбургской (-3,6%) областях.