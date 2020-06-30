Фондовые торги в РФ завершились во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,89% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 743,2 пункта. Индекс РТС обрушился на 2,19% — до отметки 1 212,63.

Акции «Норильского никеля» подешевели на 2,58%, «Газпрома» — на 2,37%, ВТБ — на 1,59%, Сбербанка — на 1,46%, «Тинькофф» — на 1,4%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,67%, Московской биржи — на 0,18%. Бумаги МТС выросли в цене на 1,66%, «Яндекса» — на 1,36%, «АЛРОСы» — на 0,4%.



Российский рынок не присоединился к западному оптимизму, констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Настроения на мировых площадках во вторник царили неоднозначные. На биржах США восстановился оптимизм, за которым, однако, не последовали российские площадки… Фиксацию прибыли на рынках РФ можно было отчасти объяснить дополнительным выходным днем в среду и повышенной осторожностью участников», — комментирует она.

«Индексы развивающихся стран в минусе. На российский рынок дополнительно давит нефть, которая теряет до 1% в течение текущей сессии», — указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



«Закончился рабочий июнь, первый месяц, когда Россия после столкновения с коронавирусом смогла выйти на работу. В июне биржи старались отыграть все найденные позитивные факторы, и получалось неплохо. Индекс Мосбиржи в июне по факту остался стоять на месте, понизившись на 0,2%, хотя внутри первого летнего месяца отчетливо пытался расти. Валютный индикатор РТС снизился на 1,8% за счет курсовой качки», — пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Она отмечает, что прошедшее полугодие «выдалось ярким, красочным, стрессовым и совершенно фантастичным, причем во всех смыслах сразу. Нефть уходила в зону отрицательной стоимости, человечество сидело по домам, спасаясь от неожиданного вируса, экономики мира сползали в рецессию и кризис, а новой валютой стали маски и антисептики».



По подсчетам эксперта, с начала года индекс Мосбиржи упал на 11,2%, а индекс РТС провалился на 27,5%. «В июле индексы Мосбиржи и РТС сохранят уровни конца июня», — прогнозирует Бодрова.