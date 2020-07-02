Газпромбанк подал в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ходатайство о возврате иска о взыскании 645,9 млн рублей с авиакомпании Utair. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Югры.

Иск Газпромбанка о взыскании 645,9 млн рублей с авиакомпании Utair был зарегистрирован судом 1 июня 2020 года. Третьим лицом к делу была привлечена финансовая «дочка» перевозчика «Финанс-авиа». Суд оставил иск без движения, поскольку Газпромбанк не указал в нем подробный расчет взыскиваемой суммы.

«Газпромбанком подано в суд ходатайство о возвращении искового заявления. Причины такого решения компания не указала», — сказал собеседник агентства.

Utair — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний», в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Чистый убыток группы Utair по МСФО по итогам 2019 года сократился в 3,8 раза и составил 5,9 млрд рублей. Крупнейшие акционеры — созданная структурами «Сургутнефтегаза» компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).