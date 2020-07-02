• Сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) ждет всеобъемлющий перевод в цифру — Минстрой планирует аккумулировать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Об этом говорится в проекте постановления правительства «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». Согласно инициативе, техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы не только на бумажном носителе, но и на электронном.



• Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), пишут СМИ, ссылаясь на источники на платежном рынке. Так, первую операцию B2C провели банк «Русский Стандарт» и ВТБ, которые перечислили заемные средства от микрофинансовой организации (МФО) «МикроКлад» в адрес его клиента. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях или дохода от инвестиций, при выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам и так далее.

• На фоне пандемии за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,7 млрд до 1,3 млрд долларов. Таковы данные аналитической компании JLL. Наибольшее падение пришлось на II квартал, когда объем сделок составил 491 млн долларов. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет. По оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит 2—2,5 млрд долларов. В начале года ожидался уровень 4,5 млрд долларов.

• Ликвидировать бедность в России можно в течение трех лет, считает академик РАН Сергей Глазьев. Он представил стратегию модернизации и опережающего развития российской экономики на онлайн-сессии Московского экономического форума. Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8% и 15% прироста инвестиций.

