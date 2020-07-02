Ликвидировать бедность в России можно в течение трех лет, считает академик РАН Сергей Глазьев. Он представил стратегию модернизации и опережающего развития российской экономики на онлайн-сессии Московского экономического форума.

Спикер рассказал о том, как России не стать жертвой и победить в новых условиях разрушительного влияния «цунами» мирового кризиса, сообщает пресс-служба МЭФ.

«Необходимо остановить вывоз капиталов международными спекулянтами, защитить свою промышленность мерами протекционизма, повысить привлекательность рубля и удешевить кредиты, ввести государственное стратегическое планирование и рыночные механизмы предпринимательской инициативы», — цитирует пресс-служба МЭФ выступление Глазьева.

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.