Бывший топ-менеджер ВТБ Михаил Якунин возглавил правление крупнейшего крымского банка — РНКБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

«В связи с истечением срока полномочий и предправления, занимавшего эту должность с 20 июня 2017 года до 20 июня 2020-го, решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РНКБ Банк» на должность председателя правления ПАО «РНКБ Банк» был назначен Якунин Михаил Леонидович», — сказали в банке.

Якунин в 2008 году присоединился к группе ВТБ, а в 2010 году возглавил компанию «ВТБ-Факторинг». С 2012 года курировал деятельность дочерних финансовых структур и зарубежных банков ВТБ.

В марте 2016 года был назначен председателем совета директоров РНКБ.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным государственным участием.