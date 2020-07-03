Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить дебетовую карту «Комфорт» в категориях Mastercard Standard и «Мир Классическая».



По карте начисляется кешбэк за покупки в том числе в Интернете: 1% при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц, 1,5% — от 15 тыс. рублей в месяц; максимальная сумма вознаграждения неограниченна.

Также за оплату коммунальных платежей в мобильном банке начисляется: 1% — при покупках от 5 тыс. рублей и 5% — от 15 тыс. рублей в месяц, максимум — 500 рублей в месяц.

Плата за выпуск и обслуживание не взимается.

Снятие наличных в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров — бесплатно. В банкоматах сторонних банков при снятии до 10 тыс. рублей в месяц комиссия отсутствует, далее составит 1%, минимум 120 рублей. В кассах сторонних кредитных организаций — 1%, минимум 150 рублей (0% — в ПВН ВУЗ-Банка).

Срок действия карты — три года. Стоимость СМС-информирования — 99 рублей с третьего месяца.

«Карта интересна наличием кешбэка за оплату коммунальных платежей, в то время как в большинстве банков за данные операции вознаграждение не начисляется», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.