Банк «Восточный» предложил новые категории товаров, за покупки в которых начисляется повышенный кешбэк, говорится в сообщении кредитной организации. Так, клиенты банка с 1 июля до 30 сентября 2020 года могут вернуть 5% от потраченных средств, расплачиваясь «Картой №1» за покупку спортивных товаров, доставку еды, в общественном транспорте.

За все остальные покупки по карте начисляется стандартный кешбэк – 1%.

Также держателям дебетовой «Карты №1» доступен дополнительный кешбэк до 40% за онлайн-покупки в магазинах-партнерах, совершенных со специальной страницы на сайте банка. Дополнительный кешбэк до 30% можно получить в рамках специальных акций, которые активируются в мобильном и интернет-банке «Восточного» в разделе «Спецпредложения». Кешбэк по спецпредложениям начисляется в рублях и не отменяет стандартного по карте.