Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков — у первых претендентов на кредитные каникулы истекает срок их обоснования, пишет «Коммерсант» . Каникулы кредитор мог одобрить сразу, но закон давал 90 дней на представление доказательств снижения доходов заемщика на 30% и более. Если подтвердить это не удается, кредит считается просроченным на три месяца со штрафами, пенями и записью в кредитную историю.

ЦБ уже признал проблему и в конце прошлой недели опубликовал письмо для кредиторов, где говорится, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить право на использование кредитных каникул не должна оборачиваться болезненными последствиями. Регулятор предлагает банкам реструктурировать эти кредиты по их собственным программам.

Банкиры утверждают, что уже делают шаги в этом направлении. Но, подчеркивает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, для заемщиков собственные программы реструктуризации банков могут обернуться менее благоприятными последствиями, так как это касается стоимости реструктуризации, ее сроков и отражения соответствующих фактов в кредитной истории. По его словам, также на просрочку неизбежно выйдет некоторая часть реструктуризаций, проведенных как по государственной, так и по собственным банковским программам, осенью начнется отражение потерь по ним.

По данным ЦБ, с 20 марта по 17 июня заемщики-физлица направили в адрес банка 2,2 млн обращений об изменении кредитного договора, из которых удовлетворено 1,3 млн — на общую сумму 587 млрд рублей. Из числа этих заявлений в рамках именно закона 106-ФЗ подано около 15%, 336 тыс., удовлетворено — 202 тыс. Если 70% заемщиков не смогут в итоге подтвердить падение своих доходов, то в среднем речь будет идти о 130—140 тыс. заемщиков по всей стране, которые будут должны банкам трехмесячные проценты по кредитам на сумму порядка 50 млрд рублей.