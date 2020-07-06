Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков от начального этапа до ввода объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый кредитный продукт Сбербанка для застройщиков «2 в 1» включает в себя генеральное соглашение с двумя траншами: на покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома», — говорится в релизе.



Сделка заключается в момент приобретения участка. На этом этапе застройщик должен иметь градостроительный план земельного участка, на основе которого будут рассчитаны условия кредита. Банк может профинансировать до 50% стоимости затрат на покупку земли и оформление исходно-разрешительной документации, в том числе на разработку проекта.



После оформления исходно-разрешительной документации и в случае подтверждения основных предпосылок проекта, которые были заложены при одобрении сделки, банк приступит к финансированию второго этапа проекта — строительства жилого дома. Источником погашения кредита станут средства от продажи квартир.

«Мы предлагаем данный продукт для застройщиков с большим опытом работы, реализующих прибыльные проекты, что существенно сокращает time to money — время от подачи заявки до получения денег, — комментирует вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов. — Опыт таких компаний позволяет с достаточной точностью спрогнозировать будущие денежные потоки по проекту уже на входе в сделку. Это поможет исключить этап повторного рассмотрения сделки при получении исходно-разрешительной документации. На наш взгляд, главное преимущество подобных сделок — возможность снижать процентную ставку не только по траншу на проектное финансирование, но и по траншу на покупку земли за счет накоплений на счетах эскроу».

