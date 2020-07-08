Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Автоторгбанка на уровне «ruBB+» и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.



«Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» связано с появлением значительных рисков на фоне пандемии, которые могут оказать негативное влияние на качество кредитного портфеля банка, перспективы роста портфеля автокредитов и, как следствие, на рентабельность. Реализация «негативного» прогноза во многом будет зависеть от динамики восстановления экономической активности и доходов населения. Кроме того, влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, адекватная позиция по достаточности капитала при удовлетворительной операционной эффективности, невысокое качество активов, комфортная ликвидная позиция, а также консервативная оценка корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Как уточняет агентство, Автоторгбанк является расчетным банком группы компаний Major Auto, а также ее партнеров и контрагентов. Банк специализируется на корпоративном кредитовании и автокредитах, а также на расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями банка на российском банковском рынке, при этом перспективы их наращивания в ближайшие 12 месяцев ограничены с учетом ожидаемого сжатия основного направления деятельности банка и бизнеса связанной с ним группы компаний на фоне последствий ограничительных мер и падения доходов населения.

Агентство отмечает, что для банка характерна низкая диверсификация по направлениям деятельности вследствие размещения свободной ликвидности в краткосрочные и низкодоходные активы (в частности, МБК и ценные бумаги). Аналитики указывают на снижение концентрации активных операций на связанных компаниях за последние 12 месяцев, текущий уровень концентрации оценивается как приемлемый, при этом высокая интегрированность банка в деятельность группы компаний Major сохраняется.

Позиция по достаточности капитала оценивается как адекватная при удовлетворительной операционной эффективности. Агентство отмечает высокий уровень достаточности собственных средств банка и устойчивости капитала к реализации кредитных рисков. Концентрация кредитных рисков на крупных объектах оценивается как приемлемая. Уровень рентабельности деятельности оценивается как приемлемый, однако агентство отмечает полученный банком в IV квартале 2019 года убыток вследствие значительного доформирования резервов и падение процентных доходов банка на фоне сжатия корпоративного портфеля.

По оценке агентства, в 2020 году рентабельность банка будет находиться под давлением как в связи с падением объемов автокредитования из-за снижения продаж автомобилей, так и вследствие сокращения процентных доходов из-за снижения ставок по корпоративным кредитам.

По рейтингу установлен «негативный» прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.