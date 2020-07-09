Владимир Стасевич с 10 июля назначается на должность вице-президента, члена правления, руководителя кластера Daily Banking МТС Банка. Как сообщили в кредитной организации, решение о назначении было принято накануне на заседании ее совета директоров.

Стасевич присоединился к команде МТС Банка в декабре 2019 года, возглавив новый блок — кластер Daily Banking. В состав блока вошли три ключевых направления: карты и вклады, трансакционный бизнес и личные финансы. В новой должности топ-менеджер продолжит руководить этим блоком.

«Daily Banking от МТС — это широкая линейка финтех-продуктов на каждый день… Мы являемся частью большой экосистемы МТС, что дает огромные возможности клиентам. Например, пользоваться нашей картой и говорить по мобильному телефону бесплатно, инвестировать кешбэк в приложении «МТС Инвестиции», оформлять банковские продукты в мобильных приложениях МТС за пару кликов, получать банковское обслуживание в салонах МТС по всей России и так далее», — отметил Стасевич.

До прихода в МТС Банк Владимир Стасевич в период с 2013 по 2016 год руководил продуктами «Сбербанк Онлайн», а с 2016 по 2019 год — созданием инновационных продуктов и сервисов «Сбербанк Онлайн». В 2011—2012 годах занимал должность продакт-менеджера в отделе брокерских услуг и управления капиталом в Ситибанке; в 2005—2011 годах руководил отделом проектного менеджмента в этом банке.



В 2000 году Стасевич окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности «роботы и робототехнические системы», а в 2003 году — аспирантуру МГТУ.