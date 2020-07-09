Международные резервы РФ по состоянию на 3 июля составили 569,8 млрд долларов против 568,3 млрд на 26 июня 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов увеличился на 1,5 млрд долларов.

Повышение показателя за неделю примерно на 0,3% произошло «за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — мае этого года резервы выросли почти на 11,8 млрд долларов.