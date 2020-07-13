В Бюджетном кодексе (БК) появится специальная норма под выплату «Норникелем» компенсации за разлив топлива в Арктике, пишут «Известия», ссылаясь на три источника, близких к правительству. Согласно действующему законодательству возмещение должно поступить в муниципальную казну, то есть в Норильск. Однако Минфин планирует скорректировать БК таким образом, чтобы средства пришли в федеральный бюджет. Документ уже внесен на рассмотрение правительства, в скором времени он поступит в Госдуму. По словам источника, если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, а все реки — это собственность всей страны, а не отдельного региона.
Росприроднадзор 6 июля опубликовал размер ущерба экологии от аварии на территории ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель». Служба оценила вред водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд рублей — почвам. Требование о добровольном возмещении ущерба уже направлено компании, говорится в опубликованном службой пресс-релизе. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора сочли завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде.
По словам экспертов, в соответствии с 22-м пунктом 46-й статьи Бюджетного кодекса платеж от «Норникеля» за ущерб экологии полностью подлежит зачислению в бюджет муниципального образования по месту причинения вреда. При этом сумма компенсации крайне велика не только для Норильска, но и для всего Красноярского края, поэтому заинтересованность федерального центра в получении этих денег в целом обоснована. Просто забрать деньги из местного бюджета у Минфина оснований нет: по действующим нормам сумма компенсации от «Норникеля» будет считаться частью налоговых и неналоговых доходов муниципального образования. Поэтому разумным решением, несмотря на противоречие Бюджетному кодексу, будет выглядеть ее перераспределение сверху вниз, считают эксперты.
Также предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году.
Суды по ущербу могут продолжаться долгие годы, и, даже если будет принято окончательное решение взыскать с компании несколько десятков миллиардов рублей, платежи, по всей вероятности, растянутся на длительный период. В стандартной ситуации приставы арестовывают счета и списывают нужную сумму, но в данном случае история больше политическая, полагают эксперты.