В Бюджетном кодексе (БК) появится специальная норма под выплату «Норникелем» компенсации за разлив топлива в Арктике, пишут «Известия» , ссылаясь на три источника, близких к правительству. Согласно действующему законодательству возмещение должно поступить в муниципальную казну, то есть в Норильск. Однако Минфин планирует скорректировать БК таким образом, чтобы средства пришли в федеральный бюджет. Документ уже внесен на рассмотрение правительства, в скором времени он поступит в Госдуму. По словам источника, если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, а все реки — это собственность всей страны, а не отдельного региона.

Росприроднадзор 6 июля опубликовал размер ущерба экологии от аварии на территории ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель». Служба оценила вред водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд рублей — почвам. Требование о добровольном возмещении ущерба уже направлено компании, говорится в опубликованном службой пресс-релизе. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора сочли завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде.

По словам экспертов, в соответствии с 22-м пунктом 46-й статьи Бюджетного кодекса платеж от «Норникеля» за ущерб экологии полностью подлежит зачислению в бюджет муниципального образования по месту причинения вреда. При этом сумма компенсации крайне велика не только для Норильска, но и для всего Красноярского края, поэтому заинтересованность федерального центра в получении этих денег в целом обоснована. Просто забрать деньги из местного бюджета у Минфина оснований нет: по действующим нормам сумма компенсации от «Норникеля» будет считаться частью налоговых и неналоговых доходов муниципального образования. Поэтому разумным решением, несмотря на противоречие Бюджетному кодексу, будет выглядеть ее перераспределение сверху вниз, считают эксперты.

Объем расходов федерального бюджета может быть повышен на 1,8 трлн рублей Также предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году.

Суды по ущербу могут продолжаться долгие годы, и, даже если будет принято окончательное решение взыскать с компании несколько десятков миллиардов рублей, платежи, по всей вероятности, растянутся на длительный период. В стандартной ситуации приставы арестовывают счета и списывают нужную сумму, но в данном случае история больше политическая, полагают эксперты.