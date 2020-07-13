Переход на «удаленку» негативно сказался на работе примерно трети компаний — так считают 25% руководителей и 35% сотрудников, пишут «Известия» , ссылаясь на данные мониторинга РАНХиГС «Особенности удаленной занятости в марте — июне 2020 года в России». Улучшение увидели лишь 6% респондентов, положительно на вопрос о повышении эффективности исполнения поручений ответили только 7% руководителей. Среди сложностей, которые возникли при переходе на удаленный режим, 31% респондентов выделили сложности с концентрацией: людей отвлекали от работы домашние дела и члены семьи, 33% оказались недовольны потерей доступа к внутренней документации и базам данных, а еще 30% опрошенных испытывали трудности при общении с коллегами и клиентами.

Согласно результатам мониторинга, на дистанционную работу перешли в первую очередь работники сфер образования, науки, информационных технологий, связи, финансовой и страховой деятельности, культуры, спорта и организации досуга. Ниже всего доля перешедших на удаленную занятость оказалась среди сотрудников силовых структур, здравоохранения, ресторанного и гостиничного бизнеса. Лишь 20% работающих респондентов с общесемейным доходом около 10 тыс. рублей перешли на удаленную занятость, тогда как у участников исследования с доходом на уровне более 120 тыс. рублей доля таковых оказалась около 60%.

Также в процессе перевода на «удаленку» зарплаты многих граждан упали, а рабочее время увеличилось: 44% опрошенных отметили, что стали работать дольше, 28% разницы в графике не заметили, 24% сообщили, что начали трудиться меньше. Работать удаленно на постоянной основе готовы лишь 10% россиян, больше половины (55%) предпочли бы частичную дистанционку, а 33% хотят исполнять свои обязанности только в офисе. В возможность окончательного перевода части или большинства работников на удаленный режим верят 14% работающих респондентов.

Опрос: большинство работодателей удовлетворены качеством работы сотрудников на «удаленке» По данным исследования, сотрудники, говоря о трудностях дистанционной работы, отмечают отсутствие организованного рабочего места и отвлекающие факторы.

Аналитики считают, что значительная часть рынка все же планирует продолжить работу удаленно на постоянной основе. По словам экспертов, сейчас работодателям предстоит оценить перспективность дистанционного формата. Нормой может стать частичная удаленная занятость, например когда сотрудник часть недели работает из дома. Согласно проекту изменений в Трудовой кодекс, на сотрудников, которые выполняют свои обязанности из дома, распространяются обычные правила охраны труда. Это значит, что администрация должна предоставить работнику технику, а полученная в рабочее время травма будет считаться производственной. Эти поправки нуждаются в серьезных доработках, уверены эксперты.